Нападающий "Рубина" Хвича Кварацхелия забил свой первый мяч за сборную Грузии.

Хвича Кварацхелия забил дебютный гол за сборную Грузии!



Очередной потрясающий проход Хвичи?



Для гола в матче Кваре потребовалось всего 4 минуты! Наш полузащитник появился на поле на 70-минуте, а уже на 74-минуте Хвича отличился забитым мячом (Северная Македония - Грузия 1:1) pic.twitter.com/T7JASqFXzO — «Рубин» Казань (@fcrk) October 14, 2020

19-летний вингер "Рубина" Хвича Кварацхелия забил свой дебютный гол за сборную Грузии в гостевом матче Лиги наций против Северной Македонии (1:1). Выйдя на замену на 70 минуте матча, уже через 4 минуты Кварацхелия открыл счет после сольного прохода с фланга, по ходу которого не у дел остались двое защитников.Дебютный мяч Хвича забил в своем пятом по счету матче в футболке национальной команды.