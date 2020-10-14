Хвича Кварацхелия забил дебютный гол за сборную Грузии!— «Рубин» Казань (@fcrk) October 14, 2020
Очередной потрясающий проход Хвичи?
Для гола в матче Кваре потребовалось всего 4 минуты! Наш полузащитник появился на поле на 70-минуте, а уже на 74-минуте Хвича отличился забитым мячом (Северная Македония - Грузия 1:1) pic.twitter.com/T7JASqFXzO
19-летний вингер "Рубина" Хвича Кварацхелия забил свой дебютный гол за сборную Грузии в гостевом матче Лиги наций против Северной Македонии (1:1). Выйдя на замену на 70 минуте матча, уже через 4 минуты Кварацхелия открыл счет после сольного прохода с фланга, по ходу которого не у дел остались двое защитников.
Дебютный мяч Хвича забил в своем пятом по счету матче в футболке национальной команды.