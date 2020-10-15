Лукаку забил 15 голов в последних 12 матчах за сборную Бельгии

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку отличился 15 раз в 12 последних играх за национальную команду.

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27-летний бельгийский форвард "Интера" Ромелу Лукаку сделал дубль в гостевом матче сборной Бельгии против команды Исландии (1:2). Начиная с сентября 2018 года, Лукаку провел за сборную Бельгии 12 игр и забил в них 15 голов. За этот период Ромелу записал на свой счет 5 дублей, только в 2 матчах из 12 ему не удалось отличиться.



Напомним, сборная Бельгии является соперником России на групповом этапе чемпионата Европы 2020 года. Турнир должен был состояться этим летом, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующий год.