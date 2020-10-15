Как сообщает источник, изначально турнир должен был проходить в Венгрии и Словении, но из-за ситуации с коронавирусом, словенцы отказались проводить одну из групп чемпионата Европы в марте, поэтому часть турнира может пройти в третьей стороне.
По информации, этой страной может оказаться Россия.
Источник: РИА Новости.
В России может пройти часть группового этапа молодёжного ЧЕ
Одна из частей группового этапа молодёжного чемпионата Европы может пройти в России.
Фото: Getty Images
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