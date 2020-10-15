Россия может не принять матчи Евро-2020

УЕФА может отобрать у России право проведения матчей Евро-2020 из-за пандемии коронавируса.

Фото: Global Look Press

Рассматривается вариант, при котором чемпионат Европы может пройти в одной стране с использованием четырех стадионов. Это будет сделано для того, чтобы локализовать место проведения соревнований из-за активного распространения COVID-19.



Матчи могут быть отменены в Санкт-Петербурге и Баку (из-за военного конфликта с Арменией).



Источник: The Sun