Рассматривается вариант, при котором чемпионат Европы может пройти в одной стране с использованием четырех стадионов. Это будет сделано для того, чтобы локализовать место проведения соревнований из-за активного распространения COVID-19.
Матчи могут быть отменены в Санкт-Петербурге и Баку (из-за военного конфликта с Арменией).
Источник: The Sun
Россия может не принять матчи Евро-2020
УЕФА может отобрать у России право проведения матчей Евро-2020 из-за пандемии коронавируса.
Фото: Global Look Press
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