— Если он хочет быть россиянином — это его личное дело.
Буду ли я предлагать паспорт? Никогда такого не было. Не знаю, что будет дальше, но сегодня ситуация такая. Невозможно заставить любить по приказу, — рассказал Черчесов в интервью Sport24.
Черчесов отметил, что Гилерме за 10 лет в России говорит по-русски не хуже, чем он сам. Тоже самое и с Марио Фернандесом, который всё понимает по-русски, однако не говорит.
27-летний Жиго выступает за "Спартак" с лета 2018 года. Француз провёл за команду 54 матча, забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.
"Если он хочет быть россиянином — это его личное дело". Черчесов — о натурализации Жиго
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возможную натурализацию защитника "Спартака" Самюэля Жиго.
Фото: ФК "Спартак"
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