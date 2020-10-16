"Сейчас задача - успешно выступить на Евро, потом - попасть на ЧМ-2022. Чем не мотивация? И вообще, есть клубные команды, а есть сборная твоей страны. Извиняюсь за пафос, но когда тебя призывает родина, ты должен становиться под флаг и гимн. Есть клубы, которые можно выбирать. Но если Родина говорит: "Станислав, надо" - я это делаю с удовольствием", - сказал Черчесов.
57-летний Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. Ранее он также возглавлял "Спартак", "Жемчужину", "Терек", "Амкар", "Легию" и московское "Динамо".
На Евро-2020 сборная России попала в группу В с командами Бельгии, Дании и Финляндии.
В Лиге наций сборная России занимает первое место в третьей группе Лиги В. Команда Черчесова набрала 8 очков после 4 туров.
Источник: Sport24
Черчесов: если Родина говорит, что надо - я это делаю с удовольствием
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о ближайших задачах.
Фото: Олег Бухарев/Матч ТВ
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