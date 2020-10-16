"Эмоций после голе в ворота сборной Швеции вообще никаких не было, потому что проигрывали. Этот гол ничего не решал, поэтому больше расстроился, чем радовался. Все говорят, что плохо играли, но взяли два очка и остаемся на первом месте в группе Лиги наций. Еще две игры, все впереди и я уверен, что мы выйдем из группы", - приводит слова Соболева пресс-служба "Спартака".
В Лиге наций сборная России занимает первое место в третьей группе Лиги В. Команда Черчесова набрала 8 очков после 4 туров.
Соболев: уверен, что сборная России выйдет из группы Лиги наций
Нападающий "Спартака" Александр Соболев подвел итог своего дебюта в сборной России.
Фото: РФС
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