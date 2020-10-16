"Я от души призывал голосовать за поправки в Конституцию. И если помните, то говорил о своем. О спорте. И это мнение, с которым вы можете не согласиться. Но я выбираю для себя то, во что верю. Я говорил не про абстрактные вещи, речь была про спортивные площадки, про развитие детских талантов, про то, что мне ближе.
И сегодня могу сказать, что поддерживаю президента Российской Федерации", - сказал Черчесов.
Черчесов также отметил, что не стоит заострять внимание именно на негативных моментах. Тренер обратил внимание на наличие в стране современных футбольных стадионов, построенных к чемпионату мира в Мордовии, Волгограде, Нижнем Новгороде, на выход молодежной сборной России на Евро.
Напомним, что сборная России под руководством Черчесова вышла на Евро-2020.
Источник: Sport24
Черчесов: я от души призывал голосовать за поправки в Конституцию
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал свою позицию по поправкам в Конституцию.
Фото: РФС
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