РФС пытается перенести товарищеский матч Молдавия - Россия, который должен пройти в ноябре перед играми сборной России в Лиге наций с командами Турции и Сербии, из Кишинева в Сочи. Представители Российского футбольного союза ведут переговоры по этому вопросу с молдавскими коллегами. Причиной такого предложения является сложная эпидемиологическая обстановка.
Ранее подобный вариант был успешно задействован в товарищеском матче России со сборной Швеции - изначально запланированная в Стокгольме встреча прошла в Москве и закончилась победой фактических гостей со счетом 2:1.
Источник: телеграм-канал "Мутко против"
Источник: матч Молдавия - Россия может пройти в Сочи
РФС ведет переговоры о переносе товарищеского матча Молдавия - Россия из Кишинева в Сочи.
Фото: РФС
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