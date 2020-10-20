Федерация футбола Молдавии отреагировала на возможный перенос матча с Россией в Сочи

Вице-президент Федерации футбола Молдавии Драгош Хынку прокомментировал информацию о возможном переносе товарищеского матча между российскими и молдавскими футболистами из Кишинева в Сочи.

Фото: РФС

"Игра состоится в Кишиневе. Российские СМИ могут писать все, что угодно. Да, Российский футбольный союз обращался к ФМФ с данным предложением, но мы отказались, потому что нам неудобно лететь в Сочи на игру, а потом возвращаться в Кишинев на игру с Грецией", - сказал Хынку.



Ранее сообщалось, что представители Российского футбольного союза ведут переговоры с молдавскими коллегами о переносе матча в Сочи из-за сложной эпидемиологической обстановки.



Источник: Moldfootball.com