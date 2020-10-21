"У нас есть такое: если выигрываем, то всех превозносим. После чемпионата мира Черчесов - лучший в мире тренер! Да какой он лучший тренер? Вы почитайте, кто такой тренер и какой он должен показывать результат! Посмотрите, как он ведет себя, а его вся страна превознесла, как и сборную. Что мы там сыграли? Одну игру против Хорватии? Все, игр не было. Но мы лучший результат показали", - сказал Попов.
57-летний Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. Под его руководством национальная команда дошла до четвертьфинала ЧМ-2018, где уступила сборной Хорватии в серии послематчевых пенальти.
Также сборная Россия завоевала путевку на чемпионат Европы-2020.
В Лиге наций сборная России занимает первое место в третьей группе Лиги В. Команда Черчесова набрала 8 очков после 4 туров.
Источник: Sport24
Попов: посмотрите, как Черчесов ведет себя, а его вся страна превознесла
Бывший игрок "Амкара" и "Рубина" Алексей Попов поделился своим мнением о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.
Фото: РФС
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