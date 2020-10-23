Черчесов рассказал, почему не вызвал в сборную Алексея Миранчука

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал невызов полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука на октябрьский сбор.
Фото: ФК "Аталанта"
"Мы даже не хотели приглашать Алексея Миранчука на октябрьский сбор, я общался и с ним, и с главным тренером "Аталанты", договорились, что он останется, чтобы проявить себя в клубе", - сказал Черчесов в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, что Алексей Миранчук на этой неделе дебютировал за "Аталанту". Российский хавбек в игре против "Мидтьюлланна" вышел на замену на 80-й минут, а спустя восемь минут забил мяч в ворота датской команды.

Миранчук перешел из "Локомотива" в "Аталанту" в минувшее летнее трансферное окно.

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Теги: Миранчук Ал Черчесов Сборная России
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