Сборная России поздравила Хабиба с защитой титула

Официальный инстаграм-аккаунт сборной России опубликовал поздравительный пост в связи с победой Хабиба Нурмагомедова в бою против Джастина Гейджи.
Фото: РФС
- Хабиб Нурмагомедов - лучший! 29-я победа Орла. Поздравляем. Это был последний бой Хабиба. Легенда, - говорится в тексте поста.

Ранее стало известно, что игроки и главный тренер сборной России выразили Нурмагомедову поддержку в предстоящем поединке.

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Теги: Сборная России Нурмагомедов
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