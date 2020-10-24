- Хабиб Нурмагомедов - лучший! 29-я победа Орла. Поздравляем. Это был последний бой Хабиба. Легенда, - говорится в тексте поста.
Ранее стало известно, что игроки и главный тренер сборной России выразили Нурмагомедову поддержку в предстоящем поединке.
Сборная России поздравила Хабиба с защитой титула
Официальный инстаграм-аккаунт сборной России опубликовал поздравительный пост в связи с победой Хабиба Нурмагомедова в бою против Джастина Гейджи.
Фото: РФС
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