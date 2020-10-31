Данное предложение было озвучено с одной оговоркой: в случае попадания в данную группу российской молодежки.
Для проведения матчей заявлены стадионы "Краснодар" вместимостью 35 тысяч зрителей и "Краснодар-2", который находится на завершающей стадии строительства и рассчитан на 7 тысяч зрителей.
Напомним, что жеребьевка группового этапа молодежного чемпионата Европы пройдет 10 декабря. Сами матчи группового этапа должны пройти с 24 по 31 марта 2021 года.
Напомним, что молодежная сборная России, главным тренером которой является Михаил Галактионов, пробилась в финальную стадию молодежного Евро впервые с 2013 года, заняв в отборочной группе 1-е место.
Источник: официальный телеграм-канал РФС
РФС сообщил УЕФА о желании провести в России матчи молодежного чемпионата Европы
РФС сообщил в УЕФА о своей заинтересованности в проведении в России мини-турнира группы D финальной стадии молодежного чемпионата Европы 2021 года.
Фото: ФК "Краснодар"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!