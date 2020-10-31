РФС сообщил УЕФА о желании провести в России матчи молодежного чемпионата Европы

РФС сообщил в УЕФА о своей заинтересованности в проведении в России мини-турнира группы D финальной стадии молодежного чемпионата Европы 2021 года.

Фото: ФК "Краснодар"