Сообщается, что россияне сыграют с Болгарией вместо Сербии, с которой изначально предполагался матч в июне 2021 года.
Это связано с тем, что Сербия и Россия играют в одной группе Лиги Наций.
Изначально матч должен был состояться в июне 2020 года перед ЕВРО-2020, однако из-за переноса турнира на следующий год матч также перенесли.
Источник: Sport24.
Источник: сборная России поменяла соперника по контрольному матчу в июне 2021 года
Изменен соперник сборной России по контрольному матча, который состоится в преддверии чемпионата Европы-2020.
Фото: сборная России
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