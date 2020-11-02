— Я доволен вызовом Заболотного. Он заслужил! Желаю, чтобы Антон задержался в сборной, все будет зависеть от него, — рассказал Рубашко в интервью Sport24.
29-летний Заболотный получил вызов в сборную России на ноябрьские матчи Лиги наций. В последний раз форвард выходил на поле в матче сборной 20 ноября 2018 года в игре Лиги наций против Швеции (0:2).
Гендиректор "Сочи": Заболотный заслужил вызов в сборную России. Всё будет зависеть от него
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал вызов форварда команды Антона Заболотного в сборную России.
Фото: Getty Images
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