"Дзюба ещё ни разу не сказал, что устал. Мы смотрим ситуацию, смотрим на всех футболистов. У нас команды играют в еврокубках. Мы созванивались с врачом сборной, чтобы оценить форму футболистов, и принимали решение. Сейчас заранее сказать о готовности игроков нельзя. В современном футболе игроки ротируются, это нормально. Всё меняется по ходу", - приводит слова Черчесова "Чемпионат".
В ноябре сборная России проведет 2 матча группового этапа Лиги наций. 15 числа национальная команда сыграет с Турцией, а 18 - с Сербией. Перед этим подопечным Станислава Черчесова предстоит контрольный матч с командой Молдавии 12 ноября. Все игры пройдут в гостях.
В текущем сезоне РПЛ Дзюба принял участие в 11-и матчах, забил 6 голов и сделал 3 голевые передачи.
Черчесов - о Дзюбе: он ещё ни разу не сказал, что устал
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии капитана национальной команды Артёма Дзюбы.
Фото: сборная России
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