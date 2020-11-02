"Мы на связи, он начал тренироваться, но вновь почувствовал дискомфорт. Мы знали, что он не попадёт на этот сбор, так как он только начал беговую работу. К сожалению для нас, травма затягивается", - цитирует Черчесова "Чемпионат".
Напомним, что Головин получил травму 30 августа в матче 2-го тура Лиги 1 с "Метцем".
В минувшем сезоне чемпионата Франции 24-летний хавбек провел 25 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 4 ассиста.
Черчесов: травма Головина затягивается
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о восстановлении после травмы полузащитника "Монако" Александра Головина.
Фото: сборная России
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!