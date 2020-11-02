"На сегодня план таков, что мы проводим ЕВРО в точности так, как и планировали, но я должен сказать, что мы можем провести ЕВРО в 11 странах, в восьми, в пяти или в одной стране", - сообщил представитель УЕФА в ответ на вопрос о возможности проведения чемпионата Европы полностью в России.
Ранее во французских СМИ появилась информация, что Евро могут провести в России, так как в стране фиксируется низкий уровень заражения COVID-19.
УЕФА рассматривает вариант проведения всех матчей чемпионата Европы в России
Источник: РИА Новости
УЕФА: Евро может пройти в одной стране
Представитель УЕФА прокомментировал информацию о том, что Чемпионат Европы может быть полностью перенесен в Россию.
Фото: УЕФА
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