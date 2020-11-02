Источник: Гиггз подозревается в нанесении телесных повреждений своей девушке

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз был арестован по подозрению в нападении на свою девушку Кейт Гревилл.

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Инцидент произошел 1 ноября, сообщают британские СМИ. Девушка 46-летнего экс-игрока "Манчестер Юнайтед" и главного тренера сборной Уэльса Кейт Гревилл вызвала полицию после получения легких травм, Райан Гиггз был арестован по подозрению в нападении и нанесении телесных повреждений, а позднее отпущен под залог.



Сборной Уэльса в ноябре предстоит сыграть домашний товарищеский матч с командой США, а также провести на своем поле две встречи Лиги наций со сборными Ирландии и Финляндии. В своей группе дивизиона B Лиги наций Уэльс набрал 10 очков в 4 матчах и занимает первое место.



Источник: The Sun