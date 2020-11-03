Крал получил вызов в сборную Чехии

Алекса Крала вызвали в сборную Чехии! Нашему полузащитнику предстоит т?о?в?а?р?и?щ?е?с?к?и?й? контрольный матч с Германией (11.11) и две игры в Лиге Наций с Израилем (15.11) и Словакией (18.11) ??



Hodn? ?t?st?, Alex! ?? — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 3, 2020

11 ноября чехи проведут контрольную встречу со сборной Германии. 15 ноября команда сыграет с Израилем в рамках Лиги наций, а 18 ноября в том же турнире встретится со Словакией.Всего на счету Крала 13 матчей и 2 гола в сборной Чехии.Источник: "твиттер" ФК "Спартак"