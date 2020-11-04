- Санкции к нашим сборным могут быть разными - от полного запрета до выступления без флага и гимна. Если будет второй вариант? Придется выбрать какую-то нейтральную символику. У хоккеистов на Олимпиаде в Пхенчхане на форме было написано "Олимпийские атлеты из России"? Все правильно – прецедент есть. Играли наши хоккеисты в таких майках и стали олимпийскими чемпионами. Главное, чтобы нашей сборной дали сыграть в Катаре, а с надписями мы определимся. Давайте напишем на футболках "Красная машина", - передает слова Колоскова "Советский Спорт".
Чемпионат мира по футболу 2022 года состоится в Катаре и пройдет в необычные календарные сроки - в ноябре-декабре вместо привычного июня-июля. Такое изменение связано с климатическими условиями страны-организатора. Квота УЕФА на ЧМ-2022 составляет 13 путевок, 10 из которых получат победители европейских отборочных групп. Оставшиеся 3 билета на чемпионат мира будут разыграны в формате "финалов четырех" среди 12 национальных команд, которыми станут сборные, занявшие вторые места в 10 квалификационных группах, а также 2 лучших победителя групп текущего розыгрыша Лиги наций.
Колосков: если сборную обяжут выступать в нейтральном статусе, давайте напишем на футболках "Красная машина"
Экс-президент РФС и экс-вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков предложил вариант надписи на форме сборной России в случае выступления под нейтральным флагом на ЧМ-2022.
Фото: ТАСС
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