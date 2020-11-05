— Честно говоря, я удивился. Совсем не ожидал и думал, что поеду в молодежную сборную. Вспоминал время, когда я был маленьким мальчиком, когда рос и думал о первом вызове в сборную., — рассказал футболист в интервью Sport24.
22-летний Лесовой был впервые вызван в состав сборной России на товарищеский матч с Молдавией, а также две игры Лиги наций с Турцией и Сербией. Все встречи пройдут в ноябре.
Лесовой выступает за "Динамо" с прошлого трансферного окна, перейдя из тульского "Арсенала" за 1,8 млн евро. Всего за москвичей полузащитник провёл семь матчей, забил три гола и отдал две голевые передачи.
Лесовой удивился своему вызову в сборную России
Полузащитник "Динамо" Даниил Лесовой поделился эмоциями от вызова в сборную России.
Фото: ФК "Динамо"
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