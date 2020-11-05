— Тренерский и медицинский штаб сборной России внимательно следят за состоянием игроков, вызванных для подготовки к ближайшим матчам. У нас уже есть опыт октябрьского сбора, когда футболисты сдавали сомнительные тесты и были вынуждены покинуть расположение команды, — рассказал Владимиров в интервью Sport24.
Владимиров отметил, что для этого и был создан резервный список сборной России, чтобы в команде имели возможность пригласить игрока в случае крайней необходимости.
Динамовец Шунин был вызван в сборную России на ноябрьские матчи.
Напомним, в ноябре россияне проведут товарищеский матч с Молдавией, а также сыграют две игры Лиги наций с Турцией и Сербией.
В сборной России отреагировали на сомнительный тест на COVID-19 Шунина
Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров прокомментировал сомнительный тест на коронавирус у вратаря Антона Шунина.
Фото: ФК "Динамо"
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