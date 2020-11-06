Бывший тренер "Зенита" Манчини заболел коронавирусом

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини, ранее возглавлявший петербургский "Зенит", сдал положительный тест на коронавирус
Фото: readfootball
Сообщается, что заболевание у 55-летнего специалиста протекает бессимптомно, он находится на самоизоляции.

11 ноября сборная Италии проведет контрольный матч с командой Эстонии. В рамках Лиги наций "скуадра адзурра" 15 ноября дома сыграет с Польшей, а 18 ноября в гостях встретится с Боснией и Герцеговиной.

В России Манчини известен по работе в "Зените", главным тренером которого он был в сезоне-2017/18. Под его руководством сине-бело-голубые заняли 5-е место в чемпионате России.

Источник: Итальянская федерация футбола

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Зенит Коронавирус Сборная Италии Манчини
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

"Обязательно напишем жалобу в ЭСК". Гендиректор "Сочи" - о судействе в игры с "Уфой" 1
Бикфалви: РПЛ входит в пятерку топ-лиг
"Фламенго" хочет продлить аренду Педро Роши
"Спартак-2" против лидера и дерби на "Самара-Арене". Анонс 20-го тура ФНЛ 1
РПЛ выступила с заявлением по поводу коронавируса в "Динамо"
"Уфа" спаслась от поражения в концовке матча с "Сочи" 5
"Зенит" по-прежнему интересуется хавбеком "Атлетико" Эррерой 5
Бывший тренер "Зенита" Манчини заболел коронавирусом 1
Шюррле: на поле я уже не вернусь 3
Четыре игрока АЕКа сдали положительный тест на COVID-19 после игры с "Зарей"
"Не знают, выдержит ли сердце". Экс-тренер "Спартака" Самохин — о выявленной онкологии 7
Адамян, который был интересен "Краснодару", переподписал контракт с "Хоффенхаймом" 2
Рахимов: мы прекрасно понимаем, где находимся
«Ростов» проверит ЦСКА, «Зенит» примет «Краснодар», «Спартак» гостит в Екатеринбурге. Интриги 14 тура РПЛ 1
Валуев — о российских клубах в еврокубках: за такие результаты стоит подумать о том, чтобы наказать их рублем 8
39-летний Ибрагимович — лучший игрок Серии А в октябре 2
Аршавин — о поддержке Пановым "Спартака": в психиатрическую больницу его надо отвести 25
Дворкович — об Миранчуке: меня удивляет политика "Аталанты"
Айртон встал в ворота на тренировке "Спартака", сделав несколько сейвов (видео) 1
"Сочи" — "Уфа". Заболотный и Андрич начнут игру в стартовом составе
Тюнин покинул "Химки" и присоединился к Гунько в "Ноа"
Гол Шапи "Севилье" признан лучшим мячом недели в Лиге чемпионов 5
Вагнер Лав объявил о продлении контракта с "Кайратом" на год 1
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Вильена попал в заявку сборной Нидерландов на ноябрьский сбор
"Енисей" обязали выплатить долги Аленичеву и Титову
Аршавин прокомментировал скандал с порнозвездой Лолой Тейлор 5
Семак рассказал причину, по которой "Краснодар" идёт 10-м в РПЛ 10
Кокорин: нас обогнали в таблице, хотим вернуться на первое место 2
Эль-Кабир сможет сыграть со "Спартаком"
Все новости
-