Сообщается, что заболевание у 55-летнего специалиста протекает бессимптомно, он находится на самоизоляции.
11 ноября сборная Италии проведет контрольный матч с командой Эстонии. В рамках Лиги наций "скуадра адзурра" 15 ноября дома сыграет с Польшей, а 18 ноября в гостях встретится с Боснией и Герцеговиной.
В России Манчини известен по работе в "Зените", главным тренером которого он был в сезоне-2017/18. Под его руководством сине-бело-голубые заняли 5-е место в чемпионате России.
Источник: Итальянская федерация футбола
Бывший тренер "Зенита" Манчини заболел коронавирусом
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини, ранее возглавлявший петербургский "Зенит", сдал положительный тест на коронавирус
Фото: readfootball
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