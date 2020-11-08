По данным источника, Черчесов выразил поддержку Дзюбе и приняли решение, что форварду не стоит ехать в сборную России в данной ситуации.
Ранее появилось скандальное видео с человеком, похожим на Артема Дзюбу.
В ноябре сборная России проведет матчи Лиги Наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября), а также сыграет товарищескую игру с Молдавией (12 ноября).
Источник: "Чемпионат"
Черчесов выразил поддержку Дзюбе в телефонном разговоре
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов позвонил нападающему "Зенита" Артему Дзюбе перед решением вывести его из состава национальной команды.
Фото: "Чемпионат"
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