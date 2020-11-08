"Как понимаю, новый капитан сборной - Джикия", - написал Казаков в своем телеграм-канале.
Напомним, что сегодня главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать Дзюбу в национальную команду на ближайшие матчи.
Ранее появилось скандальное видео с человеком, похожим на Артема Дзюбу.
Казаков: новый капитан сборной - Джикия
Пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщил имя нового капитана сборной России.
Фото: сборная России
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