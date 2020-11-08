"Абсолютно верное решение Черчесова не вызвать его в сборную, он прав, отозвав Дзюбу. Да, произошедшее не имеет отношения к игре Артема, но негативный шлейф от произошедшего не даст Дзюбе и команде нормально готовиться к важным матчам. Было бы удивительно, если бы сборная сделала вид, что ничего не произошло", - сказал Дзюбе.
Напомним, что ранее появилось скандальное видео с человеком, похожим на Артема Дзюбу.
В ноябре сборная России проведет матчи Лиги Наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября), а также сыграет товарищескую игру с Молдавией (12 ноября).
Ранее сообщалось, что сегодня Дзюба сможет выйти на поле в матче 14-го тура РПЛ "Зенит" - "Краснодар". Начало - в 19:00 мск.
Источник: "Чемпионат"
Созин: абсолютно верное решение Черчесова не вызывать Дзюбу в сборную
Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова не вызывать нападающего Артема Дзюбу в национальную команду.
Фото: "Чемпионат"
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