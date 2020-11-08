Вместо голкипера Антона Шунина, защитников Игоря Смольникова и Марио Фернандеса, а также нападающий Артема Дзюбы тренерский штаб сборной России вызвал вратаря "Сочи" Сослана Джанаева, защитника "Локомотива" Дмитрия Живоглядова и полузащитника "Спартака" Зелимхана Бакаева, сообщает пресс-служба национальной команды.
В ноябре сборная России проведет матчи Лиги Наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября), а также сыграет товарищескую игру с Молдавией (12 ноября).
Джанаев, Живоглядов и Бакаев вызваны в сборную России
В расположение сборной России приедут три новых игрока.
Фото: "Чемпионат"
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