По данным источника, тренерский штаб сборной России принял решение по Дзюбе без общения с игроком.
Сегодня Черчесов объявил, что Дзюба не будет вызван в национальную команду на ближайшие матчи.
Напомним, что ранее появилось скандальное видео с человеком, похожим на Артема Дзюбу.
В ноябре сборная России проведет матчи Лиги Наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября), а также сыграет товарищескую игру с Молдавией (12 ноября).
Источник: "СЭ"
Источник: Черчесов не разговаривал с Дзюбой по поводу невызова в сборную
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не имел разговора с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой по поводу его невызова в национальную команду.
Фото: сборная России
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