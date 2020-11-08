"Станислав Черчесов поступил грамотно. Оставить Дзюбу вне сборной — правильное решение. Футболист должен осмыслить трагичность ситуации, а главное для тренера — хоть немного, но отвести скандальную тему от сборной. С другой стороны, таким решением Черчесов даёт понять, что так себя вести нельзя. Капитан — лицо сборной, а ты такое вытворяешь… Думаю, после этой ситуации Дзюбу-капитана мы в сборной больше не увидим", - цитирует Петржелу "Чемпионат".
Напомним, что ранее в сети появилось компрометирующее видео интимного характера с человеком очень похожим на Артема Дзюбу. Форвард был лишен капитанской повязки в "Зените", которая перешла Деяну Ловрену. Также Дзюба не примет участие в ноябрьских сборах сборной России.
Ближайшим матчем национальной команды будет контрольная встреча со сборной Молдовы. Игра состоится 12 ноября и начнется в 20:00 по Москве.
"Дзюбу-капитана в сборной России мы больше не увидим". Петржела - о решении Черчесова
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о решении наставника сборной России Станислава Черчесова не вызывать капитана национальной команды Артема Дзюбу на ноябрьские сборы из-за скандального видео.
Фото: ФК "Зенит"
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