Экс-игрок ЦСКА Попов: Черчесов правильно исключил Дзюбу из сборной

Ранее в сети появилось видео интимного содержания с участием человека, очень похожего на игрока петербургской команды. После этого главный тренер сборной России Станислав Черчесов решил не вызывать Дзюбу на ноябрьские матчи национальной команды.
По словам Попова, бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев в свое время говорил игрокам, что вы как футболисты себе не принадлежите, и перед тем, как сделать какую-то вещь, необходимо очень серьезно подумать.
"Вы не имеете права прийти куда-то в ресторан, взять бутылку водки и сидеть ее пить. А если все-таки хотите, то должны спокойно сделать это дома в кругу близких людей, которые тебя не сдадут", - сказал Попов. Он подчеркнул важность обдуманности своих действий в эпоху соцсетей.
Решение Черчесова о невызове Дзюбы в состав сборной России на ближайшие матчи Попов поддержал, сказав, что все это сделано "чтобы не разгорался лишний ажиотаж". Для примера он привел ситуацию, в которую несколько лет назад угодили футболисты Кокорин и Мамаев.
"Про Кокорина и Мамаева тоже сначала много чего говорили, но теперь вокруг них более-менее нормальная ситуация. Как говорится, время проходит, и все забывается. Так будет и на этот раз", - подытожил Попов.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
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Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов высказал свое мнение по скандальной ситуации с форвардом "Зенита" Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Зенит"
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