Телеведущий Шепелев - о невызове Дзюбы в сборную России: стыдно за малодушие Черчесова

Телеведущий Дмитрий Шепелев раскритиковал решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова не вызывать форварда "Зенита" Артема Дзюбу на ноябрьские сборы национальной команды.
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Камон! Если каждому футболисту, кто снимал домашнее видео, запретить выходить на поле, то, простите, выходить будет просто некому. Останется один только тренер под козырьком и в галстуке ????? Да и тот наверняка по-старинке прячет в книжном шкафу срамные видео-кассеты ????? После ЧМ этого человека называли героем. Как мало оказывается нужно, чтобы в герое разочаровались. Стыдно не за видео, стыдно за малодушие тренера и решение отстранить талантливого игрока. А причина? Разве кого-то кроме него самого это касается? Сделаи?те вид, что ничего не видели. Это как минимум будет прилично. #артемдзюба #дзюба

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Напомним, что ранее в сети было опубликовано компрометирующее видео интимного характера с человеком очень похожим на Артема Дзюбу. Нападающего лишили капитанской повязки в "Зените", которая перешла хорватскому защитнику Деяну Ловрену.

Источник: "инстаграм" Дмитрия Шепелева

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Теги: Дзюба Сборная России Черчесов
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