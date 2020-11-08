Телеведущий Шепелев - о невызове Дзюбы в сборную России: стыдно за малодушие Черчесова

Напомним, что ранее в сети было опубликовано компрометирующее видео интимного характера с человеком очень похожим на Артема Дзюбу. Нападающего лишили капитанской повязки в "Зените", которая перешла хорватскому защитнику Деяну Ловрену.Источник: "инстаграм" Дмитрия Шепелева