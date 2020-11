Телеведущий Шепелев - о невызове Дзюбы в сборную России: стыдно за малодушие Черчесова

View this post on Instagram

Камон! Если каждому футболисту, кто снимал домашнее видео, запретить выходить на поле, то, простите, выходить будет просто некому. Останется один только тренер под козырьком и в галстуке ????? Да и тот наверняка по-старинке прячет в книжном шкафу срамные видео-кассеты ????? После ЧМ этого человека называли героем. Как мало оказывается нужно, чтобы в герое разочаровались. Стыдно не за видео, стыдно за малодушие тренера и решение отстранить талантливого игрока. А причина? Разве кого-то кроме него самого это касается? Сделаи?те вид, что ничего не видели. Это как минимум будет прилично. #артемдзюба #дзюба