"После игры с "Тамбовом" у нас была восстановительная тренировка, когда она закончилась в раздевалке кто-то сказал, что меня и Лесового вызвали в сборную. Сначала не поверил, потом зашел почитал новости и все подтвердилось. Эмоции были положительные, очень рад, что вызвали. Не скажу, что ждал вызова, но предполагал, что могут вызвать. Я спокойно работал в "Динамо", - сказал Евгеньев пресс-службе сборной России.
В текущем сезоне РПЛ 21-летний Евгеньев в составе "Динамо" провел 13 матчей и забил 1 мяч.
В ноябре сборная России проведет матчи Лиги Наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября), а также сыграет товарищескую игру с Молдавией (12 ноября).
Евгеньев: сначала не поверил, что получил вызов в сборную России
Защитник "Динамо" Роман Евгеньев рассказал о вызове в сборную России.
Фото: ФК "Динамо"
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