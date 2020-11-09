"Братья воссоединились": Алексей Миранчук прибыл в расположение сборной России

Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук присоединился к сборной России

Фото: сборная России

25-летний хавбек прибыл в расположение национальной команды одним из последних. Вчера Алексей Миранчук провел матч Серии А в составе "Аталанты" против "Интера", в котором отметился забитым мячом.



Команда Станислава Черчесова ведет подготовку к ближайшим матчам Лиги Наций с Турцией и Сербией, а также к товарищеской игре с Молдавией.