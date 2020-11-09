22-летний Круговой изолирован и в ежедневном режиме будет продолжать тестироваться. Никаких симптомов у него нет, самочувствие отличное.
Вся остальная команда и члены штаба уже прошли дополнительное экспресс-тестирование, по результатам которого всеми получены отрицательные результаты.
Молодежная сборная России проведет контрольные матчи с командами Венгрии (13 ноября) и Словении (17 ноября).
В текущем сезоне РПЛ Круговой в составе "Зенита" провел 12 матчей.
Напомним, что в прошлом сезоне Круговой выступал за "Уфу" на правах аренды.
Источник: телеграм-канал "Сборная России по футболу"
У Кругового сомнительный тест на коронавирус
Защитник молодежной сборной России Данил Круговой сдал сомнительный тест на коронавирус.
Фото: ФК "Зенит"
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