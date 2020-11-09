Ловрен пропустит ближайший матч сборной Хорватии

Защитник " Зенита " Деян Ловрен не сыграет в товарищем матче Турция - Хорватия.

Фото: ФК "Зенит"

31-летний хорват имеет повреждение, поэтому тренерский штаб сборной Хорватии принял решение оставить Ловрена в России, сообщает 24sata.hr. По данным источника, Ловрен прибудет в расположение национальной команды накануне поединка Лиги Наций с Португалией, который пройдет 17 ноября.



Матч Турция - Хорватия состоится 11 ноября.