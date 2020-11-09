31-летний хорват имеет повреждение, поэтому тренерский штаб сборной Хорватии принял решение оставить Ловрена в России, сообщает 24sata.hr. По данным источника, Ловрен прибудет в расположение национальной команды накануне поединка Лиги Наций с Португалией, который пройдет 17 ноября.
Матч Турция - Хорватия состоится 11 ноября.
Ловрен пропустит ближайший матч сборной Хорватии
Защитник "Зенита" Деян Ловрен не сыграет в товарищем матче Турция - Хорватия.
Фото: ФК "Зенит"
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