Ловрен пропустит ближайший матч сборной Хорватии

Защитник "Зенита" Деян Ловрен не сыграет в товарищем матче Турция - Хорватия.
Фото: ФК "Зенит"
31-летний хорват имеет повреждение, поэтому тренерский штаб сборной Хорватии принял решение оставить Ловрена в России, сообщает 24sata.hr. По данным источника, Ловрен прибудет в расположение национальной команды накануне поединка Лиги Наций с Португалией, который пройдет 17 ноября.

Матч Турция - Хорватия состоится 11 ноября.

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Теги: Сборная Хорватии Лига Наций Ловрен
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