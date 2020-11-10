"У него уникальные скоростно-силовые показатели. После матчей он быстро восстанавливается, так же было у Игнашевича. Также влияет отсутствие операций в молодости на крупных суставах. К тому же Юрий любит футбол, умеет играть — вот эти компоненты позволяют ему оставаться в топе в 37 лет. Я уверен, что Юра будет и в следующем году спокойно играть за команду и сборную", - приводит слова Безуглова пресс-служба сборной России.
Напомним, что Жирков получил вызов в сборную России на ближайшие матчи национальной команды. В Лиге наций подопечные Станислава Черчесова встретятся с Турцией и Сербией, а также проведут контрольный матч с Молдовой.
В нынешнем сезоне чемпионата России на счету Жиркова 9 матчей, в которых он сделал 2 результативные передачи.
Источник: официальный канал сборной России в YouTube
Безуглов раскрыл секрет футбольного долголетия Жиркова
Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, что футбольное долголетие полузащитника Юрия Жиркова связано с его генетикой.
Фото: сборная России
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