"У Смольникова небольшое повреждение мышц задней поверхности бедра, но я уверен, что медицинский штаб "Краснодара" после окончания сбора подготовит Игоря к работе в общей группе. У Марио Фернандеса похожая ситуация. Надеемся, что после сбора Марио также приступит к работе в команде.
Баринов показывает пример профессионализма и самоотверженности. Ожидаем, что уже в декабре будет работать на поле. Что касается Головина, планируется, что после 20 ноября он приступит к тренировкам с командой", — передает слова Безуглова пресс-служба сборной России.
Напомним, что сборная России в ноябре в рамках Лиги наций проведет 2 матча. 15 ноября в Стамбуле национальная команда встретится с Турцией, а 18 ноября сыграет в Белграде с Сербией. Перед этим подопечные Станислава Черчесова проведут контрольный матч со сборной Молдовы.
В Лиге наций по итогам 4-х туров сборная России занимает 1-е место в группе 3 Лиги В, набрав 8 очков.
Источник: официальный канал сборной России в YouTube
Безуглов рассказал о сроках восстановления Фернандеса, Головина и Баринова
Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии некоторых футболистов национальной команды.
Фото: сборная России
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