"Мы смотрим за ним. Но, чтобы выступать за сборную, ему нужно получить украинский паспорт", - заявил специалист.
Ранее Килмен заявил, что не исключает возможность выступления за сборную России или Украины в связи со своими корнями.
Источник: УАФ
Шевченко: смотрим за Килменом, но ему нужно получить украинский паспорт для выступлений за сборную
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал возможность вызова в национальную команду защитника "Вулхверхэмптона" Макса Килмена.
Фото: сборная Украины
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