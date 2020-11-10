Источник: в сборной Дании два случая коронавируса, 8 футболистов и главный тренер изолированы

В расположении сборной Дании зафиксированы два случая COVID-19, главный тренер Каспер Хьюлманд и 8 игроков изолированы и не сыграют со Швецией.

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