В расположении национальной команды Дании выявлены 2 случая коронавируса. Положительный тест сдал вингер "Хоффенхайма" Роберт Сков, а также физиотерапевт сборной, сообщают испанские СМИ.
Заболевшие, а также те, кто с ними контактировал, были изолированы. В их число вошли главный тренер датской сборной Каспер Хьюлманд, его ассистент Мортен Вигхорст и 8 футболистов. Среди изолированных игроков - нападающие "Барселоны" Мартин Брейтуэйт и "Лейпцига" Юссуф Поульсен. Все они не примут участия в запланированной на сегодня товарищеской встрече Дания - Швеция, также под вопросом их участие в остальных матчах ноябрьского сбора - играх с Исландией и Бельгией в рамках Лиги наций.
Напомним, что сборная Дании является соперником сборной России по группе Чемпионата Европы 2020, который из-за пандемии коронавируса был перенесен на 2021 год и должен пройти будущим летом.
Источник: Marca
Источник: в сборной Дании два случая коронавируса, 8 футболистов и главный тренер изолированы
В расположении сборной Дании зафиксированы два случая COVID-19, главный тренер Каспер Хьюлманд и 8 игроков изолированы и не сыграют со Швецией.
Фото: Getty Images
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