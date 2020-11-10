Гендиректор "Сочи": Заболотный не мог так взять и заболеть. Думаю, это ошибка

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко отреагировал на сомнительный тест на коронавирус у нападающего команды Антона Заболотного, который был получен в расположении сборной России.
Фото: Getty Images
"Ранее Заболотный сдавал тест несколько раз и все были отрицательные. Антон уже переболел, у него есть антитела. Он не мог так взять и заболеть. Мне кажется, там какая-то ошибка, с которой они в ближайшее время разберутся", - сказал Рубашко.

Ранее сообщалось, что у троих игроков сборной России - Антона Заболотного, Александра Ерохина и Даниила Лесового выявлены сомнительные результаты на коронавирус.

Отметим, что вызов в сборную России получил Федор Чалов, который тренировался с молодежной национальной командой.

В текущем сезоне РПЛ 29-летний Заболотный в составе "Сочи" провел 13 матчей и забил 3 мяча.

Источник: "СЭ"

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Теги: Сочи Рубашко Заболотный Сборная России Лига Наций
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