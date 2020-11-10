"Рад вернуться, очень скучал. Единственное, по чему не скучал, это по погоде. Очень холодно, приходится подстраиваться.
Понимаю одно – мы должны показать хорошую игру и к этому добавить результат", - приводит слова Миранчука пресс-служба сборной.
Напомним, что Алексей Миранчук пропустил предыдущие матчи сборной России из-за травмы.
Сборной России предстоит провести три матча: 12 ноября - товарищеский против Молдавии, 15 ноября - 5 тур Лиги наций против Турции, 18 ноября - 6 тур Лиги наций против Сербии.
Алексей Миранчук: должны показать хорошую игру и к этому добавить результат
Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук рассказал о возвращении в сборную России.
Фото: КП / Алиса Титко
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