После отъезда нападающего Федора Чалова в сборную России новым капитаном молодежной национальной команды стал вратарь Александр Максименко.
Молодежная сборная России проведет контрольные матчи с командами Венгрии (13 ноября) и Словении (17 ноября).
Источник: Sport24
Новым капитаном молодежной сборной России стал Максименко
Стало известно, кто стал новым капитаном молодежной сборной России.
Фото: ФК "Спартак"
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