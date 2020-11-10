"Капитан? Решим", - сказал Черчесов.
Напомним, что капитаном сборной России был Артем Дзюба, который в этот раз не был вызван в команду.
Сборной России предстоит провести три матча: 12 ноября - товарищеский против Молдавии, 15 ноября - 5 тур Лиги наций против Турции, 18 ноября - 6 тур Лиги наций против Сербии.
Источник: "СЭ"
Черчесов еще не выбрал нового капитана сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пока не определился с новым капитаном национальной команды.
Фото: Reuters
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