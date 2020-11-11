"Дзюба был центральной фигурой в атаке? У нас Заболотный был, Соболев здесь. Чалов влился в команду, хорошо выглядел. У нас сегодня целый день, будем изучать соперника. Если один или второй игрок выбывает, мы вынуждены его менять, и каждый футболист привносит что-то свое. Главное - давать им возможность себя проявлять", - сказал Черчесов.
Несколько дней назад в интернете появилось скандальное видео, компрометирующее форварда "Зенита" и российской сборной Артема Дзюбу. Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов не стал вызывать нападающего на матчи против Молдавии (12 ноября), Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября).
В группе Лиги наций команда Черчесова занимает первое место, набрав 8 очков после 4 туров.
Источник: Sport24
Черчесов: Дзюба был центральной фигурой в атаке? У нас Заболотный был, Соболев здесь
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, кто может заменить в национальной команде нападающего Артема Дзюбу.
Фото: сборная России
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