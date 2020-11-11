"В клубе через два дня на третий играем. Проблем нет в плане функционального состояния. Нам надо привыкать в таком графике играть. Лучше играть, чем тренироваться", - сказал Караваев.
Сборной России предстоит провести три матча: 12 ноября - товарищеский против Молдавии, 15 ноября - 5 тур Лиги наций против Турции, 18 ноября - 6 тур Лиги наций против Сербии.
В группе Лиги наций команда Черчесова занимает первое место, набрав 8 очков после 4 туров.
Источник: "СЭ"
Караваев: нам надо привыкать в таком плотном графике играть
Защитник сборной России Вячеслав Караваев поделился своим мнением о графике матчей сборной России.
Фото: Матч ТВ
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