"Кто завтра лучше будет готов, тот и будет на поле. Кто-то играет в Лиге чемпионов, кто-то меньше. И Черышев, и Миранчук игровую практику получают. Поэтому максимально правильно надо подготовиться. К каждой игре будем конкретно подходить. Если условный Караваев будет готов, то будет играть. Нет - не будет", - сказал Черчесов.
Матч Молдавия - Россия состоится 12 ноября. Начало - в 20:00 мск.
Также команда Черчесова проведет два выездных матча в Лиге Наций: 15 ноября против Турции и 18 ноября с Сербией.
Источник: "СЭ"
Черчесов: кто будет лучше готов, тот и сыграет против Молдавии
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о выборе состава на товарищеский матч с Молдавией.
Фото: Reuters
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