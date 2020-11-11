"Опыт подсказывает, что кто-то чуть раньше, кто-то чуть позже. Чалов раньше чувствовал себя некомфортно. Сегодня видно, что наш футболист. Время необходимо. Кто-то вообще не вливается. Но мы после первых неудач на игроке крест не ставим", - сказал Черчесов.
Чалов был вызван в сборную России после того, как у Антона Заболотного, Александра Ерохина и Даниила Лесового были выявлены сомнительные тесты на коронавирус.
12 ноября сборная России проведет товарищеский матч с Молдавией. Также будут сыграны два поединка в Лиге Наций против Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября).
Источник: "СЭ"
Черчесов: Чалов раньше чувствовал себя некомфортно. Сегодня видно, что наш футболист
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов из молодежной национальной команды нападающего Федора Чалова.
Фото: сборная России
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