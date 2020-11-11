"Думаю, акцент будет сделан на структуре игры. Мы должны вспоминать и улучшать наши связи, кондиции, в которых мы были, особенно в квалификации Евро.
Считаю, сборная Украины хорошенько так дала о себе знать всей Европе. Все уже знают нашу сборную, все уже остерегаются и относятся к нам намного серьезнее, чем было раньше", - сказал украинец.
Александр Зинченко в этом сезоне за "Манчестер Сити" провел три матча и не отметился результативными действиями. В составе сборной Украины у Зинченко 33 матча и пять забитых мячей.
Источник: YouTube-канал Федерации футбола Украины
Зинченко: все уже остерегаются сборную Украины
Защитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко рассказал о сборе национальной команды.
Фото: сборная Украины
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