Зинченко: все уже остерегаются сборную Украины

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко рассказал о сборе национальной команды.

Фото: сборная Украины

"Думаю, акцент будет сделан на структуре игры. Мы должны вспоминать и улучшать наши связи, кондиции, в которых мы были, особенно в квалификации Евро.



Считаю, сборная Украины хорошенько так дала о себе знать всей Европе. Все уже знают нашу сборную, все уже остерегаются и относятся к нам намного серьезнее, чем было раньше", - сказал украинец.



Александр Зинченко в этом сезоне за "Манчестер Сити" провел три матча и не отметился результативными действиями. В составе сборной Украины у Зинченко 33 матча и пять забитых мячей.



Источник: YouTube-канал Федерации футбола Украины